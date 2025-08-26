الأمم المتحدة تؤكد الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار، وضمان الوصول الانساني الكامل ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة لوضع حد لمعاناة المدنيين.

وكشف المكتب في بيان له اليوم عن وفاة ثلاثة أشخاص بسبب سوء التغذية والجوع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات المُبلّغ عنها إلى 303، بينهم 117 طفلًا.

وأشار إلى إصدار الجيش الإسرائيلي أمرًا جديدًا بالتهجير يشمل حوالي كيلومتر مربع واحد في حيي الدرج والشيخ رضوان بمدينة غزة، لافتا إلى أن الناس يواصلون الفرار خوفًا على حياتهم، بحثًا عن الأمان أينما أمكن وكشف عن نزوح أكثر من 36,200 شخص في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، من بينهم أكثر من 11,600 نازح من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأوضح أن غالبية النازحين هم من أحياء مدينة غزة حيث انتقل أكثر من ثلثيهم إلى دير البلح، وتوجه ما يقرب من الثلث إلى خان يونس وأكد أن مستشفيات غزة تعاني من نقص حاد في وحدات الدم مشيرا إلى أن احتياجاتها اليومية تبلغ 350 وحدة.

ونوه البيان إلى مواصلة السلطات الإسرائيلية عرقلة تدفق ووصول المساعدات الإنسانية والمنقذة للحياة للأمم المتحدة وشركائها إلى قطاع غزة مشيراً في هذا الصدد إلى إعاقتها ثلاث مهمات أخرى لجمع البضائع من معبري كرم أبو سالم وزيكيم مما اضطر المنظمين إلى إلغاء مهمتين أخريين.









