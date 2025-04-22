لازاريني: غزة أرض اليأس

حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من استمرار انتشار وتعمق الجوع في غزة جراء الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرئيلية على القطاع خاصة خلال الأيام الـ50 الأخيرة وقال إن ما يحدث في غزة تجويع متعمد.

ووصف لازاريني في تصريحات له قطاع غزة بأنه أرض لليأس حيث يتعرض أكثر من مليوني شخص غالبيتهم من النساء والأطفال لعقاب جماعي.

ولفت إلى أن المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة تستخدم ورقة مساومة وسلاح حرب ذلك في وقت يحرم فيه المرضى وكبار السن في غزة من هذه المساعدات والإمدادات والرعاية الطبية.

وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية التابعة للأنروا جاهزة لإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، بينها 3000 شاحنة تابعة للأنروا وحدها ونبه إلى قرب إنتهاء تاريخ صلاحيات ما تحملة هذه الشاحنات من إمدادات أساسية مخصصة للمحتاجين.