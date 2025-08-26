عاصفة غبارية تغرق فينكس الأميركية في الظلام

اجتاحت عاصفة غبارية مدينة فينيكس الأميركية وأغرقتها في ظلام دامس، مع تسببها بانقطاع التيّار الكهربائي عن آلاف الأسر وبإلغاء رحلات جوّية وشلّ الحركة المرورية.

هذه العاصفة التي هبّت الإثنين في المدينة الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة هي ظاهرة تتكرر خلال فترة الرياح الموسمية الجافة.

وتحدث عواصف الغبار عندما تنهار عاصفة رعدية، فترسل هواء باردا إلى تربة الصحراء فيرتفع الغبار في الجوّ ويمتدّ على مسافات كبيرة.

تلت عاصفة الغبار أمطار غزيرة وومضات برق، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من فيضانات مباغتة.

وجاء في منشور على حساب مدينة فينيكس في اكس أن "غبار الرياح الموسمية هذا ليس مزاحا، ويرجى منكم البقاء آمنين"، مع نشر صورة في خلفيتها غيمة غبار تتقدّم نحو طائرات في مشهد أشبه بأفلام الخيال.



وكشفت وسائل إعلام محلية أن العاصفة دمّرت جزءا من سقف مطار فينيكس.

وأعلنت مجموعة "تريكو إلكتريك" للكهرباء أن 7200 مشترك حرموا من التيّار الكهربائي، في حين أبلغت شرطة بلدة غيلبرت بأن الأشجار المقطوعة والإشارات المرورية المنطفئة جعلت الحركة المرورية محفوفة بالمخاطر.

وخفّض الغبار الرؤية على الطريق السريع "آي-10"، في حين أغلق طريق "آي-17" جزئيا بسبب فيضانات، وفق ما أفادت وزارة النقل في أريزونا.

وأثّرت العاصفة الغبارية على حوالى مليوني شخص في المجموع، بحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية التي أوصت السائقين العالقين في الغبار بالتوقّف على جانب الطريق وإطفاء أضواء سيّاراتهم كي لا يظن السائقون الآخرون أنها لسيارات تتحرك ويصطدمون بها.

وتوقّعت الأرصاد الجوّية هبوب عواصف رعدية من الثلاثاء إلى الخميس قبل توقّف الأمطار الجمعة