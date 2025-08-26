25 دولة تعلق خدمات البريد مع أمريكا بسبب رسوم ترامب

أعلن الاتحاد البريدي العالمي في بيان "الثلاثاء" أن 25 بلدا قرّرت تعليق إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة، في ظلّ تزايد المخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية التي ستدخل حيّز التنفيذ عما قريب.

وجاء في بيان هذه المنظمة الأممية أن "المستثمرين البريديين للدول الأعضاء الخمس والعشرين سبق لهم وأن أخطروا الاتحاد بأنهم علّقوا خدماتهم البريدية الصادرة إلى الولايات المتحدة، خصوصا بسبب انعدام اليقين المرتبط بخدمات العبور".



وأعلنت إدارة ترمب، في أواخر يوليو الماضي، إلغاء الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود الصغيرة الواردة إلى الولايات المتحدة، ابتداءً من 29 أغسطس.

وبدأت واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية، منذ أبريل الماضي، غير أن معظم الإجراءات تدخل حيز التنفيذ في أغسطس، بعد أشهر من المفاوضات.