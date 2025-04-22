هل ينجو وزير الدفاع الأمريكي من فضيحة "سيجنال 2"





تثير المعلومات المتعلقة بمحادثة ثانية عبر تطبيق "سيغنال" المزيد من التساؤلات حول استخدام بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي لنظام تراسل غير مؤمن لمشاركة تفاصيل أمنية بالغة السرية، وتأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة له، مع إقالة مسؤولين كبار من البنتاغون الأسبوع الماضي في إطار تحقيق داخلي بشأن تسريب معلومات.

وأفادت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ فعلياً البحث عن مرشح جديد لتولي منصب وزير الدفاع الأمريكي، وذلك في أعقاب سلسلة من الانتقادات والجدل الذي يحيط بالوزير الحالي هيغسِث.

وكانت البيت الأبيض اليوم "الاثنين" قد نفى تقريراً أشار إلى أن الإدارة الأمريكية شرعت في البحث عن وزير دفاع جديد بعد ما تردد حول مشاركة الوزير الحالي هيجسيث لتفاصيل هجوم مارس على جماعة الحوثي في اليمن عبر مجموعة تراسل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن تقرير الإذاعة الوطنية العامة (إن.بي.آر) غير صحيح.

وكتبت المتحدثة على منصة إكس "مثلما قال الرئيس "دونالد ترامب" صباح اليوم، إنه يدعم وزير الدفاع بقوة".

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدعم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى أنه شارك تفاصيل هجوم مارس على جماعة الحوثي في مجموعة تراسل ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي.

وتأتي هذه المعلومات عن استخدام هيجسيث لمنصة الرسائل غير السرية سيجنال للمرة الثانية لمشاركة تفاصيل أمنية بالغة الحساسية في لحظة حرجة بالنسبة له ولوزارة الدفاع، إذ أقيل مسؤولون كبار من البنتاجون الأسبوع الماضي في إطار تحقيق داخلي في تسريب معلومات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث شارك معلومات حول ضربات جوّية أمر يكيّة على اليمن في مجموعة دردشة ثانية عبر تطبيق "سيغنال" ضمّت كلا من زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي.

ويطال سيغيث مقدم البرماج السابق في محطة "فوكس نيوز" تحقيق داخلي في البنتاغون بعد مشاركته معلومات حسّاسة على خدمة الرسائل "سيغنال" في 15 مارس في محادثة شملت صحافيا في مجلة "ذي أتلانتيك" يبدو أنه أشرك في الدردشة من طريق الخطأ.

وذكرت صحيفة "نيويوك تايمز" ومحطة "سي ان ان" التلفزيونية أن هيغسيث شارك في اليوم نفسه أيضا في حديث على مجموعة أخرى عبر سيغنال بمشاركة زوجته وشقيقه ومحاميه "فضلا عن نحو عشرة أشخاص من أوساطه الشخصية والمهنية".

ويأتي الكشف عن هذا التسريب بعد أيام من إبعاد دان كالدويل، أحد كبار مستشاري هيجسيث، من البنتاغون بعد أن تم رصد اسمه خلال تحقيق في تسريبات بوزارة الدفاع.

أدى كالدويل دورا محورياً بالنسبة لهيجسيث، ووصفه الوزير في محادثة سيجنال الأولى بأنه أهم شخص في البنتاغون.

وكتب كالدويل على "إكس" يوم "السبت" "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء الطريقة التي أنهيت بها خدمتنا في وزارة الدفاع.. شوه مسؤولون في البنتاغون لا نعرف من هم سمعتنا بهجمات لا أساس لها من الصحة قبل مغادرتنا".

ويزيد الكشف عن مجموعة الدردشة مزيداً من الانتقادات ضد هيغسيث وإدارة ترامب، بعد أن فشلت حتى الآن في اتخاذ إجراءات ضد كبار مسؤولي الأمن القومي الذين ناقشوا خططا لشن ضربة عسكرية على تطبيق "سيغنال".. فهل ينجو وزير الدفاع من فضيحة "سيجنال 2" ؟