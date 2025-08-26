نشر مقاتلات «إف - 35» الأمريكية يثير غضب الصين

دبي - البيان - عواصم-وكالات

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في منطقة المحيط الهادئ، بالقرب من الصين، العديد حاملات الطائرات ومقاتلات «إف - 35». بحسب تقرير إعلامي نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

ووفقاً لصحيفة «نيويورك» فإن هذه الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة مع دول حليفة، مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، لنشر العديد من مقاتلات «إف - 35» تعد «جزءاً من استراتيجية أوسع لواشنطن لاحتواء التهديد العسكري الصيني في هذه المنطقة».

وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، الواقع مقرها في هاواي: إن مقاتلات «إف - 35» «تعزز القدرة على العمل المشترك وتدعيم القوة القتالية الموحدة للولايات المتحدة وحلفائها».

برميل بارود

وحذرت سفارة الصين في واشنطن من أن نشر الولايات المتحدة لأسلحة هجومية قرب الصين، قد يحول المنطقة إلى «برميل بارود»، وطالبت باحترام مخاوف بكين الأمنية والتوقف عن تقويض السلام والاستقرار الإقليميين.

وتمتلك الولايات المتحدة العديد من القواعد في اليابان، منها قاعدة إيوكوني الجوية، وتضم أسطولاً من طائرات «إف - 35» من طرازي «بي» و«سي»، وتحملان على متن سفينة الإنزال الهجومي يو «اس اس أمريكا» المتمركزة في منطقة ساسيبيو باليابان.

وستستقبل قاعدة ماساو باليابان 48 مقاتلة من طراز «إف - 35» «إي» لتحل محل 36 مقاتلة من طراز «إف - 15».

وتملك اليابان أكبر أسطول أجنبي لمقاتلات «إف - 35»، إذ طلبت 147 مقاتلة لتصبح أكبر زبون للبرنامج.

وطلبت كوريا الجنوبية 60 مقاتلة من «إف - 35» «إي» وتسلمت منها 40 حتى الآن، وتتمركز جميعها في قاعدتي تشينغوغو. وتخطط سيول لإنشاء قاعدة ثانية خصوصاً بعد التهديدات من كوريا الشمالية.

وتعد أستراليا الدولة الوحيدة في نصف الكرة الجنوبي التي تملك مقاتلات «إف - 35» الأمريكية. وقد حصلت على 72 مقاتلة من طراز «إف - 35 إي».

تكنولوجيا شبحية

وذكرت المتحدثة باسم القيادة المركزية في المحيطين، كلوي مورغان، أن طائرات الـ«إف - 35» تضم تكنولوجيا شبحية، وحزمة متطورة من المجسات تمكنها من مشاركة المعلومات بسرعة مع المنصات ومراكز القيادة.وطورت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية 3 نسخ من «إف - 35»

وطائرة «إف - 35 إي»، هي الأكثر شيوعاً، وتستطيع الإقلاع والهبوط في المدارج التقليدية، وهي قادرة على الإقلاع القصير والهبوط العمودي على السفن التي لا تملك المدرجات الكاملة.

وبحسب شركة لوكهيد مارتن، تم تسليم أكثر من 1215 مقاتلة لـ20 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأوقيانوسيا، وتعمل من 37 قاعدة جوية و12 سفينة بحرية.

وذكرت مجلة «نيوز ويك» أن واشنطن تسعى لتوسيع انتشار مقاتلات الـ«إف - 35» في غرب المحيط الهادئ، لمواجهة تنامي القوة الجوية الصينية. وتستعد سنغافورة لتصبح المشغل القادم للـ«إف - 35» في المنطقة بعدما التزمت بشراء 12 مقاتلة من مختلف الطرازات.