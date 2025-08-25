ترامب: تسوية قضية غزة خلال أسبوعين إلى ثلاثة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الاثنين"، بشأن غزة: "اعتقد أنه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سيكون لدينا نهاية جيدة وحاسمة".

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استياءه من غارة إسرائيلية على مستشفى في غزة أودت بحياة 20 شخصاً، بينهم خمسة صحفيين، مشيراً إلى أنه لم يكن على علم بها.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لست راضياً عنها. لا أريد أن أراها. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا الكابوس".

وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف محيط مستشفى ناصر، وقال إن رئيس هيئة الأركان العامة أمر بإجراء تحقيق. وأضاف أنه "لا يستهدف الصحفيين لكونهم صحفيين".