"جولييت" تعبث بالهادئ و"فرناند" يجوب الأطلسي

تشكلت العاصفة الاستوائية "جولييت"، اليوم الاثنين، في المحيط الهادئ على بعد مئات الأميال من شبه جزيرة باجا كاليفورنيا في المكسيك، بينما تتحرك العاصفة الاستوائية "فرناند" في المحيط الأطلسي.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، إنه لم يتم توجيه تحذيرات ساحلية بسبب أي من العاصفتين.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن "جولييت" لا تشكل تهديداً مباشراً لليابسة، حيث كانت على بعد نحو 440 ميلاً (708 كيلومترات) جنوب غربي الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا كاليفورنيا. وكانت أقصى سرعة للرياح المصاحبة لها 40 ميلاً في الساعة (64 كيلومتراً في الساعة).

وتشكلت العاصفة "فرناند" في المحيط الأطلسي، أول من أمس السبت، لكنها كانت أيضاً بعيدة عن اليابسة ومن المتوقع أن تبقى فوق مياه المحيط المفتوحة.

وتوجد العاصفة على بعد نحو 360 ميلاً (579 كيلومتراً) شرق شمال شرق برمودا تصاحبها رياح بسرعة 50 ميلاً في الساعة (80 كيلومتراً في الساعة) وتتجه شمالاً إلى الشمال الشرقي بسرعة 12 ميلاً في الساعة (19 كيلومتراً في الساعة).