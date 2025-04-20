توافق أمريكي إيراني على الانتقال لمرحلة جديدة من المباحثات النووية

اختتمت الجولة الثانية من المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية، بالعاصمة الإيطالية روما. وأفاد التلفزيون الإيراني، بأن الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ستعقد خلال أيام قليلة. ووفق التلفزيون الإيراني، فإن أجواء المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما كانت بناءة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على تكليف خبراء بالبدء بوضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد جولة ثانية من المحادثات. وفي اجتماعهما غير المباشر الثاني في غضون أسبوع، أجرى وزير الخارجية، عباس عراقجي، مفاوضات لمدة 4 ساعات تقريباً في روما مع مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني بعد المحادثات، وصف عراقجي المحادثات بأنها مفيدة وجرت في أجواء بناءة، مضيفاً: «لقد تمكنا من تحقيق بعض التقدم بشأن عدد من المبادئ والأهداف، وفي نهاية المطاف توصلنا إلى تفاهم أفضل.. جرى الاتفاق على استمرار المفاوضات والانتقال إلى المرحلة التالية، إذ ستبدأ اجتماعات على مستوى الخبراء الأربعاء في سلطنة عُمان.. وستتاح للخبراء فرصة البدء بوضع إطار عمل للاتفاق».

وأوضح أن كبار المفاوضين سيجتمعون مرة أخرى في عُمان السبت المقبل لمراجعة عمل الخبراء وتقييم مدى توافقه مع مبادئ الاتفاق المحتمل. وأضاف عراقجي مردداً تصريحات حذرة أدلى بها علي خامنئي الأسبوع الماضي: «لا نستطيع الجزم بأننا متفائلون.. نحن نتصرف بحذر شديد.. ولا يوجد أيضاً سبب للإفراط في التشاؤم».

وقال عراقجي: «التفاوض هو أحد مهام وزارة الخارجية، ولا داعي لإثارة الانفعالات. نحن نتابع عملنا بدقة.. ولا يوجد سبب لتفاؤل مفرط أو تشاؤم مفرط. آمل أن نكون في موقع أفضل بعد الجلسات الفنية في الأسبوع المقبل».

بدورها، أكدت وزارة الخارجية العُمانية، أن اجتماعات روما بين عراقجي وويتكوف، من خلال بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف ودائم وملزم يضمن خلو إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السِّلمية.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الناطق باسم الخارجية العُمانية قوله، إن الحوار والتواصل الواضحين هما السبيل الوحيد لتحقيق تفاهم واتفاق موثوق به يخدم مصلحة جميع الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحاً أن الجولة المقبلة من المباحثات ستعقد في مسقط خلال الأيام القليلة المقبلة.