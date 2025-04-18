ترامب: سنتخلى عن جهود السلام بأوكرانيا إذا تعذر إبرام اتفاق قريياً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الجمعة" إن الولايات المتحدة ستركز على أولويات أخرى إذا لم يتم التوصل "قريبا" إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

جاءت تصريحات ترامب بعد أن قال وزير خارجيته ماركو روبيو إن واشنطن ستنسحب من رعاية المحادثات خلال أيام إذا لم يتضح أن إحلال السلام بين موسكو وكييف "ممكن".

وردا على سؤال بشأن تصريحات روبيو، قال الرئيس الأمريكي للصحافيين في المكتب البيضوي "ليس هناك عدد محدد من الأيام، ولكننا نريد أن ننجز الأمر بسرعة".

رفض ترامب تحميل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق هدنة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. لكنه شدد على ضرورة إحراز الجانبين تقدماً.

وقال "إذا قام أحد الطرفين، لأي سبب كان، بجعل الأمر شاقا للغاية، فسنقول ببساطة: أنتم حمقى. أنتم حمقى. أنتم أشخاص فظيعون، وسنتجاوز الأمر".

وأضاف "لكن نأمل أن لا نُضطر إلى القيام بذلك".

زعم ترامب مرارا قبل عودته للرئاسة بأنه سينهي حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وافقت أوكرانيا على وقف شامل مؤقت لإطلاق النار، واتهمت روسيا بالمماطلة في التوصل إلى اتفاق لتأمين موقف تفاوضي أفضل.

وأذهل ترامب العواصم الغربية عندما بدأ محادثات مباشرة مع بوتين في فبراير، بعيد عودته إلى البيت الأبيض.