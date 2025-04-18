ترامب وميلوني يؤكدان: اتفاق تجاري قريب مع أوروبا

أعلن دونالد ترامب، الذي استقبل الخميس رئيسة الوزراء الإيطالية، أنه واثق بنسبة "100%" من التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكدته أيضاً جورجيا ميلوني، واصفة الولايات المتحدة بـ"الشريك الموثوق به".

ويلتقي المسؤولان بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توتراً منذ أن شن الرئيس الأمريكي حرباً تجارية وفرض رسوماً جمركية.

وقالت ميلوني للصحافيين: "أنا متأكدة من أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق، وأنا هنا للمساعدة في تحقيق ذلك".

وقال ترامب إنه واثق بأن واشنطن وبروكسل يمكنهما التوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف أنه يجب أن يكون "اتفاقاً عادلاً".

وميلوني، التي وصفها ترامب بأنها "مسؤولة ممتازة" وتشاركه العديد من وجهات النظر المحافظة، هي أول مسؤول أوروبي يلتقي ترامب منذ بدء حربه التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنها تؤمن بـ"الوحدة" رغم التوترات التجارية، وأضافت: "إذا لم أكن أعتقد أنها (الولايات المتحدة) شريك موثوق به لما كنت هنا اليوم".

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في وقت سابق إن ميلوني وترامب تربطهما "علاقة خاصة"، مضيفين أنها قد تشكل صلة الوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين أوروبا وواشنطن.

إلى ذلك، أعلن ترامب الخميس أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، مبدياً ثقته بإمكان توصل أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية.

وقال ترامب في تصريح للصحافيين في المكتب البيضوي: "نعم، نحن نجري محادثات مع الصين"، مضيفاً: "لقد تواصلوا معنا مرات عدة".

وأكد ترامب أن المحادثات جرت بعدما زاد الرسوم التجارية على الصين إلى 145%، إثر رد بكين على زيادة سابقة للتعرفات الأمريكية.

لكن ترامب آثر الحذر في رده على سؤال حول ما إذا كان قد تحادث مباشرة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، على الرغم من أنه ألمح مراراً في السابق إلى أنه فعل ذلك.

وقال: "لم أقل أبداً ما إذا كانت قد جرت أم لا"، رداً على سؤال حول محادثات مع شي.

وقد أطلقت إدارة ترامب حرباً تجارية ضد الصين أحدثت خضات في الأسواق العالمية.