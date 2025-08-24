"الاحتيال الجديد" و"الجهل السعيد" ملاسنة بين ترامب والديموقراطيين بسبب الحرس الوطني

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد بنشر قوات الحرس الوطني في معقل آخر للديموقراطيين، مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند، في ظل سعيه لتوسيع حملته على الجريمة والهجرة.

وجاءت أحدث تصريحات الجمهوري الغاضبة حول المدينة "الخارجة عن السيطرة والمليئة بالجريمة"، فيما يندد حكام ولايات ديموقراطيون، من بينهم حاكم ميريلاند ويس مور، بسياسة نشر القوات التابعة للجيش في المدن الأميركية.

نشر ترامب هذا الشهر الحرس الوطني في شوارع مدينة واشنطن، في عرض للقوة أثار انتقادات واسعة النطاق وقال الرئيس إنه يرقى إلى مستوى وضع الحكومة الفدرالية يدها على إدارة شرطة العاصمة الأميركية.

قبل ذلك، أمر ترامب في يونيو بإرسال نحو 5000 عنصر من الحرس الوطني إلى لوس أنجليس بهدف معلن هو إخماد احتجاجات ضد مداهمات قوات الأمن للقبض على المهاجرين غير النظاميين، ما أثار معارضة شرسة للخطوة من حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية عام 2028.

وأوردت وسائل إعلام أميركية أن إدارة ترامب تخطط أيضا لنشر غير مسبوق لآلاف من عناصر الحرس الوطني في شيكاغو، ما أثار معارضة شديدة من الديموقراطيين في ثالث أكبر مدينة أميركية.

أما بالنسبة لبالتيمور، فقد كتب الرئيس على منصته تروث سوشال "إذا احتاج ويس مور إلى المساعدة، مثلما فعل غافين نيوسكام في لوس أنجليس، فسوف أرسل الى جانب القوات، وهو ما يتم في العاصمة واشنطن القريبة، وسأقوم بتطهير الجريمة بسرعة"، وقد تعمّد تغيير حروف في اسم نيوسوم لإهانته، ويعني اللفظ الذي أطلقه ترامب "الاحتيال الجديد".

وتصاعد الخلاف بين ترامب ومور بشكل كبير هذا الأسبوع، إذ هاجم الحاكم اقتراح ترامب الاستفزازي نشر قوات في ميريلاند، فيما هدّد ترامب بإلغاء التمويلات الفدرالية للمساعدة في إصلاح جسر منهار في المدينة.

وصرّح مور لشبكة "سي إن إن" الأحد بأنه دعا ترامب للسير معه في شوارع بالتيمور حتى يتمكن الحاكم من دحض "هذا الجهل السعيد، وهذه الصور النمطية، وتكتيكات التخويف الثمانينية" التي يستخدمها الرئيس.

وأضاف ساخرا من ترامب عبر منصة إكس "مرحبا دونالد، يمكننا أن نوفر لك عربة غولف إذا كان ذلك يجعل الأمور أسهل".

وردّ الرئيس الجمهوري قائلا إنه "يفضّل تنظيف كارثة الجريمة هذه قبل الذهاب إلى هناك في نزهة"، مشيرا إلى سجل مور "السيئ للغاية" في مجال الجريمة.

وأكد مور أن معدل جرائم القتل في ميريلاند انخفض أكثر من 20 في المئة منذ أن أصبح حاكما، "والمرة الأخيرة التي كان فيها معدل جرائم القتل منخفضا إلى هذا الحد في مدينة بالتيمور، لم أكن قد ولدت بعد".

ويس مور (46 عاما) هو عسكري سابق في الجيش الأميركي، ومؤلف كتب من بين الأكثر مبيعا، وثالث شخص أسود ينتخب حاكما لولاية أميركية.

رفض البنتاغون تأكيد تقارير إعلامية تفيد بنشر قوات من الحرس الوطني في شيكاغو قريبا.

وقال دونالد ترامب إن شيكاغو ونيويورك اللتين يحكمهما الديموقراطيون، ستشهدان انتشارا للحرس الوطني على غرار واشنطن.

وصرّح الرئيس للصحافيين في البيت الأبيض "سنجعل مدننا آمنة للغاية... أعتقد أنّ شيكاغو ستكون التالية، ثمّ سنساعد في نيويورك".

ورفض حاكم ولاية إلينوي جاي بي بريتزكر ورئيس بلدية شيكاغو براندون جونسون، وكلاهما ديموقراطيان، الفكرة بشدة.

وكتب بريتزكر على منصة إكس "دونالد ترامب ومناصرو يريدون أن يصوّروا حزبهم (الجمهوري) على أنه حزب قانون ونظام"، معتبرا أن ذلك "أبعد ما يكون من الحقيقة".

وأكد جونسون أن سلطات المدينة لم تتلق أي إشعار رسمي من الحكومة الفدرالية بشأن نشر عسكريين، معتبرا أن خطوة كهذه ستكون "غير منسّقة، لا داعي لها، وغير سليمة".سجلت مدينة شيكاغو 573 جريمة قتل عام 2024، وفق الشرطة المحلية، أي أقل بنسبة ثمانية في المئة عن العام السابق.