المحكمة العليا تنظر قيود ترامب على المواطنة بالميلاد في مايو المقبل

قررت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، الإبقاء على تعليق القيود التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على حق المواطنة بالميلاد، لكنها وافقت على الاستماع إلى المرافعات بشأن القضية في مايو.

وكانت ثلاث محاكم جزئية في أنحاء البلاد قد قررت تعليق أمر ترامب التنفيذي بإنهاء حق المواطنة بالميلاد لأطفال يقيم آباؤهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وكانت الإدارة الجمهورية قد سعت لتضييق نطاق تلك الأوامر للسماح بتطبيق هذه السياسة في أجزاء أو معظم البلاد بينما تستمر الطعون القضائية.

ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر هو محور المرافعات في المحكمة العليا.