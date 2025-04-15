ترامب: الكرة في ملعب الصين بشأن الرسوم الجمركية

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الثلاثاء" أنه يتعيّن على الصين، وليس الولايات المتحدة، أن تأتي إلى طاولة المفاوضات في الملف التجاري، وفق ما أعلن البيت الأبيض "الثلاثاء".

وجاء في بيان للرئيس تلته المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي أن "الكرة في ملعب الصين. على الصين أن تبرم معنا اتفاقا. لسنا نحن من يتعيّن عليه إبرام اتفاق معهم".

وأضافت ليفيت "باستثناء أنها أكبر بكثير، لا أوجه اختلاف بين الصين وأي بلد آخر".

وإذ أكّدت انفتاح ترامب على إبرام اتفاق مع بكين، شدّدت ليفيت على وجوب أن تبادر الصين لاتّخاذ الخطوة الأولى، معتبرة أن قوة السوق الاستهلاكية الأمريكية تشكل ورقة ضغط.

والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين متصاعدة منذ بداية العام.

وفرض ترامب في بادئ الأمر رسوما جمركية على الواردات الصينية على خلفية اتّهامه بكين بالضلوع في توريد مادة الفنتانيل المخدّرة، ورفع نسبة هذه الرسوم بشكل حاد في الآونة الأخيرة ردا على ممارسات تجارية للصين تعتبرها واشنطن مجحفة.

منذ مطلع هذا العام، فرض ترامب تعرفات جمركية بنسبة 145 % على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.

وشمل ذلك 20 % على صلة بعدم مكافحة بكين توريد الفنتانيل وغيرها من المواد المخدّرة، بالإضافة إلى 125 % على صلة بالممارسات التجارية.

مع ذلك، قرّرت إدارة ترامب إعفاء بعض سلع التكنولوجيا المتطوّرة على غرار الهواتف الذكية والحواسيب من التعرفات الأخيرة.

