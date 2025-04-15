انتخابات في العالم.. قيادات جديدة وولايات مديدة

فاز رئيس الإكوادور دانيال نوبوا بولاية جديدة، بينما تستعد العديد من الدول لإجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية، يتوقع لبعضها أن تأتي بالجديد، وأن يفضي البعض الآخر عن تمديد.

وفاز رئيس الإكوادور دانيال نوبوا بولاية أخرى مدتها 4 سنوات، لكن منافسته اليسارية لويسا جونثاليث وصفت فوزه الواسع بأنه «تزوير». وقالت لمؤيديها إنها لا تقبل النتائج، وإنها ستطالب بإعادة فرز الأصوات. في ألمانيا، أعلن مجلس النواب أن البوندستاغ سينتخب المحافظ فريدريش ميرتس مستشاراً في 6 مايو، لينهي بذلك ولاية أولاف شولتس.

ومن المقرر أن يقود زعيم المحافظين الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ائتلافاً حكومياً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار المنتهية ولايته. ومنذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 23 فبراير، يستعد المحافظون في معسكر الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، لتولي الحكم في أكبر اقتصاد في أوروبا.

مناظرة رئاسية

في بولندا، احتدم السباق الرئاسي قبل خمسة أسابيع من موعد الانتخابات، حيث فقد المرشح المرتبط بالحزب الحاكم بعض الدعم عقب أداء سيئ في مناظرة تلفزيونية. وبحسب استطلاع أجراه معهد يونايتد سرفايز، فإن الدعم لعمدة وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، تراجع بواقع 4.8 نقاط إلى 33.5%.

وفي فنلندا، فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البلدية والإقليمية التي جرت الأحد، واعتُبرت على نطاق واسع بمثابة انعكاس لعدم رضا الناخبين عن الحكومة المؤيدة لقطاع الأعمال.

وأفادت وكالة «بلومبرغ»، بحصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 23% من أصوات المجالس المحلية، بزيادة قدرها 5.3 نقاط مئوية، بينما جاء حزب رئيس الوزراء بيتيري أوربو، الائتلاف الوطني، في المرتبة الثانية بنسبة 21.9%.

الصوت الواحد

في الصومال، من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين هذا الأسبوع قبل إجراء الانتخابات المحلية في 30 يونيو المقبل، حسبما قالت وكالة الأنباء الصومالية نقلاً عن رئيس لجنة الانتخابات عبد الكريم أحمد حسن.

وذكرت «بلومبرغ» أن هذه ستكون أول انتخابات بنظام صوت واحد للفرد الواحد منذ 60 عاماً في الصومال التي كانت تعتمد على الانتخابات غير المباشرة.

وفي العراق، تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية والقوائم المنفردة الراغبة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 نوفمبر المقبل. وقالت المفوضية إن عملية استقبال الطلبات ستستمر لغاية الرابع من الشهر المقبل.