هزة أرضية قوية تضرب جنوب كاليفورنيا الأمريكية

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات "الاثنين" جنوب ولاية كاليفورنيا، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وحددت الهيئة مركز الزلزال على بعد أربعة كيلومترات جنوب بلدة جوليان، الواقعة على بعد نحو أكثر من نحو 30 كيلومترا من الحدود الأميركية مع المكسيك، وعلى عمق يبلغ نحو 12 كيلومترا.

وتبع الزلزال الرئيسي الذي ضرب بعد الساعة العاشرة صباحا، سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، كما أن علماء استبعدوا حدوث ذلك. ونظرا لوقوع الزلزال على اليابسة فلا يوجد أي احتمال لحدوث تسونامي.

وقال بول نيلسون، مالك "شركة إيغل للتعدين" التي تنظم جولات داخل منجم ذهب خارج الخدمة في جوليان، إن الزلزال أحدث هزة قوية، مضيفا لوكالة فرانس برس "اعتقدت أن النوافذ ستنخلع".

وقال رجل من كارلسباد لقناة "كيه تي ال آيه" التلفزيونية إن الزلزال "كان قويا جدا لمدة تراوح بين أربع وسبع ثوان. كنت جالسا في مطبخي، وبدأت جميع الثريات بالدوران والأضواء تتحرك في كل مكان".

وفي مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية، لجأ الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليبلغوا عن وقوع الزلزال.

كما شعر سكان شمال لوس أنجليس بالهزات الأرضية، في حين تم تعليق رحلات القطارات المحلية.

ويعد الساحل الغربي للولايات المتحدة مكان التقاء العديد من الصفائح التكتونية، حيث تعد الهزات الأرضية أمرا شائعا.

وتعرضت منطقة جنوب كاليفورنيا لزلازل عدة كبرى، بينها زلزال ضرب عام 1994 منطقة نورثريدج في لوس أنجليس، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف.

كما تسبب الزلزال بأضرار في بنى تحتية ومنازل تقدر بمليارات الدولارات.

ويُعتقد أيضا أن زلزال سان فرانسيسكو الذي وقع عام 1906 تسبب أيضا بحدوث تسونامي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بعضهم مات جراء الحرائق التي اندلعت بعد الزلزال القوي.