واشنطن تستنسخ من «نموذج برلين» حلاً لحرب أوكرانيا

تفكر واشنطن في حل للحرب في أوكرانيا مستنسخ من تجربة ما بعد الحرب العالمية الثانية تجعل من أوكرانيا شبيهة ببرلين، فيما تتضمن الرؤية الأمريكية التي ما تزال في طور التخلّق نشر قوات أوروبية وروسية يفصل بينهما نهر دنيبرو، وفيما شددت موسكو على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتفهم الحاجة لمعالجة جذور الصراع الدائر، تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشن هجمات مسيرة.

تفهم أمريكي

وقال المبعوث الأمريكي، كيث كيلوغ، لصحيفة تايمز البريطانية، أمس، إن أوكرانيا ما بعد الحرب قد تكون شبيهة ببرلين ما بعد الحرب العالمية الثانية، مع وجود قوات أوروبية وروسية يفصل بينها نهر دنيبرو. ووصف كيلوغ الوضع في أوكرانيا، بقوله: «يمكن تقريباً أن نشبه ذلك بما حدث في برلين بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت هناك منطقة روسية، ومنطقة فرنسية، ومنطقة بريطانية، ومنطقة أمريكية».

ووفق كيلوغ، فإن وجوداً بريطانياً فرنسياً في شكل قوة لضمان السلام، في غرب نهر دنيبرو، لن يكون استفزازياً على الإطلاق لموسكو، إذ ستكون قوات روسيا في الشرق، مع وجود قوات أوكرانية في الوسط، مشدداً على أن بلاده لن ترسل أي قوات مسلحة.

وعرض كيلوغ أيضاً إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الخطين الأوكراني والروسي، لضمان عدم حدوث أي تبادل لإطلاق النار، مضيفاً: «ننظر إلى الخريطة وننشئ منطقة منزوعة السلاح ويتراجع كل من الطرفين مسافة 15 كيلومتراً.. يمكن مراقبة ذلك بسهولة تامة، هل ستكون هناك انتهاكات؟ على الأرجح، لأنها دائماً ما تحدث».

في الأثناء، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبدو أنه يفهم ما يجري في أوكرانيا أكثر بكثير من أي زعيم أوروبي. وفي كلمة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا، أكد لافروف، أن ترامب يتفهم الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا من أجل التوصل إلى حل.

إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي تركي، إن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ناقش مع لافروف الجهود الرامية إلى وقف لإطلاق النار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

حرب مسيّرات

ميدانياً، ذكرت السلطات الأوكرانية، أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في 88 هجوماً بطائرات روسية بدون طيار، الليلة قبل الماضية، وفي وقت مبكر من صباح، أمس، استهدف العاصمة الأوكرانية، كييف، وخاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد ومناطق أخرى.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أنه تمكن من إسقاط 70 من أصل 88 طائرة، إما عبر الدفاعات الجوية أو من خلال التشويش الإلكتروني. وشملت مناطق أخرى تعرضت للقصف أوديسا ودنيبروبيتروفسك، ودونيتسك.

وأعلن رئيس بلدية كييف، الميجور فيتالي كليتشكو، أنه كان هناك 3 إصابات في العاصمة. وفي خاركيف، ضربت طائرات بدون طيار منشأة خاصة، ما أدى إلى إصابة شخص واحد، طبقاً لما ذكره الحاكم العسكري، أوليه سينيهوبوف.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن أوكرانيا نفذت 5 هجمات على البنية التحتية للطاقة خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة: نتيجة لهجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على منشأة طاقة في مقاطعة زابوريجيا تضررت المنشأة وانقطع التيار الكهربائي عن السكان.

وأشار بيان للوزارة، إلى أنه في إقليم كراسنودار الروسي، وبسبب هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على محطة فاسيورينسكايا للسكك الحديدية، تضررت شبكة الاتصال، ما تسبب في توقف قطارين للركاب. ووفقاً للبيان، فإنه في مقاطعة كورسك الروسية، ونتيجة للقصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تضررت 3 منشآت للطاقة في المقاطعة، ما تسبب في قطع الإمدادات وانقطاع التيار الكهربائي عن السكان.