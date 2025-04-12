مقتل 6 بتحطم هليكوبتر في نيويورك

قتل 6 أشخاص بينهم مدير تنفيذي في شركة زيمنس وأسرته، في تحطم مروحية سياحية في نهر هدسون بنيويورك.

أودى الحادث بجميع من كان في المروحية وهم الطيار وعائلة أوغوستين إسكوبار المدير التنفيذي لوحدة تابعة لشركة التكنولوجيا العالمية زيمنس.

ونقل اثنان من الضحايا لدى وقوع الحادث إلى المستشفى لكنهما توفيا في وقت لاحق. وعبرت زيمنس، عن الحزن الشديد لحادث تحطم المروحية المأسوي والذي قضى فيه أوغوستين إسكوبار وعائلته.

وأكدت «زيمنس للطاقة»، أن زميلاً في الشركة قتل في الحادث إلى جانب إسكوبار والطيار، من دون تحديد ما إذا كانت تقصد زوجة إسكوبار.

وانتشلت جثث الضحايا الست وبينهم ثلاثة أطفال من مياه النهر، حسبما أكد رئيس بلدية المدينة إريك أدامز في مؤتمر صحافي وصف فيه الحادث بأنه مفجع ومأسوي.

وسارع عناصر شرطة من كل من نيويورك ونيوجيرزي الواقعة على الضفة الأخرى من النهر قبالة مانهاتن، إلى مكان الحادث مع قوارب تابعة لجهاز الإطفاء.

وذكرت محطة «إن بي سي 4»، أن مروحيتها لم تتمكن من الإقلاع بسبب الأحوال الجوية العاصفة في نيويورك مع انتشار غيوم الكثيفة. وقالت شاهدة عيان، إن شفرة مروحة الطوافة تحطمت في السماء على ما يبدو.

وأضافت مصممة الأزياء، بيل إينجل: «وبعدما تحطمت المروحة رأينا المروحية تدور بشكل حلزوني ثم سقطت في المياه».

وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، ما يبدو أنها عوامات نشرت على زلاجات المروحية. وذكرت إدارة الطيران المدني في بيان، أن المروحية من طراز بيل 206، مشيرة إلى أن إدارة الطيران المدني والمجلس الوطني لسلامة النقل سيحققان في الحادث.

وأوضحت مفوضة الشرطة، جيسيكا تيش، أن غواصي شرطة نيويورك انتشلوا 4 أشخاص من مكان الحادث، فيما انتشل غواصو جهاز الإطفاء اثنين آخرين.

واتخذت على الفور، إجراءات إنقاذ الحياة على متن المراكب الموجودة في الموقع، وعلى الرصيف المجاور.

وقالت تيش إن المروحية حلقت جنوباً عقب إقلاعها قبل أن تتجه نحو ساحل مانهاتن إلى جسر جورج واشنطن، ثم عادت أدراجها باتجاه مهبط طائرات الهليكوبتر في وسط مانهاتن، حيث فقدت السيطرة واصطدمت بالمياه قرب رصيف هوبوكين.

وكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «تحطم مروّع لمروحية في نهر هدسون.. صور الحادث مروعة».