إدانة بحار أميركي بتهمة التجسس لصالح الصين

أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس إدانة عنصر في البحرية الأميركية بتهمة التجسس بعد أن باع أسرارا عسكرية للصين مقابل 12 ألف دولار.

وأضافت الوزارة في بيان أن هيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا دانت جينشاو وي الأربعاء في ختام محاكمة استمرت خمسة أيام.

أوقف وي وهو مهندس على متن السفينة الهجومية البرمائية يو إس إس إسيكس، إضافة الى عنصر آخر يُدعى وينهينغ تشاو في أغسطس 2023 بتهمة التجسس لصالح الصين.

وحُكم على تشاو العام الماضي بالسجن 27 شهرا بعد إقراره بالذنب.

لكن وي فضّل المحاكمة ودين بالتآمر للقيام بعملية تجسس وتهم أخرى.

وسيُصدر الحكم عليه في الأول من ديسمبر.أرسل وي إلى ضابط استخبارات صيني صورا ومقاطع فيديو تظهر سفنا تابعة للبحرية ومعلومات عن تحركات السفن وكتائب تقنية وقدرات تسلح وحصل على 12 ألف دولار مقابل ذلك، كما قال رومان روزافسكي من قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفدرالي.

وحصل تشاو الذي كان يعمل في قاعدة بحرية شمال لوس أنجليس على 15 ألف دولار مقابل معلومات مفصلة عن مناورات كبيرة للبحرية الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ورسوم لمنظومة رادار تم تركيبها في قاعدة بجزيرة أوكيناوا باليابان.