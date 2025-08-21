ترامب برئ من تهمة الاحتيال التجاري

بعد خمسة أشهر من تحميل محكمة في نيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية الاحتيال التجاري، ألغت محكمة الاستئناف حكمًا مدنيًا يقضي بتغريمه نحو نصف مليار دولار، كانت قد فرضته العام الماضي عليه وعلى عائلته وشركته.

وكان قاضٍ في نيويورك قد خلص، بعد محاكمة مدنية استمرت ثلاثة أشهر، إلى أن ترامب ارتكب على مدى عقد كامل عمليات احتيال عبر تضخيم ثروته الصافية للحصول على صفقات وقروض بشروط أفضل.

القاضي آرثر إنجورون كتب في حكمه الصادر في فبراير أن ترامب وشركائه ارتكبوا "عمليات احتيال تقفز من الورق وتثير الصدمة"، مشيرًا إلى أنهم بالغوا مثلًا في مساحة شقة ترامب الفاخرة بثلاثة أضعاف حجمها الحقيقي، وقيموا منتجع مارالاغو على أنه منزل خاص بدلًا من كونه نادياً اجتماعيًا.

وأضاف القاضي: "افتقارهم التام لأي ندم أو اعتراف بالخطأ يقترب من كونه مرضيًا ، الوثائق تثبت مرارًا أنهم لم يفعلوا سوى تضخيم قيم الأصول لتحقيق المزيد من الأموال".

ترامب، من جانبه، اعتبر القضية منذ البداية مسيسة، وقال في تصريح أمام المحكمة خلال مرافعته الأخيرة العام الماضي إنه "رجل بريء"، مضيفًا: "لقد تعرضت للاضطهاد من شخص يخوض الانتخابات" في إشارة إلى المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي رفعت الدعوى.

وكان إنجورون قد فرض في فبراير حظرًا مؤقتًا على ترامب وأبنائه من إدارة شركات مقرها نيويورك، وألزمه بدفع غرامة تفوق 454 مليون دولار. ومع الفوائد، ارتفع المبلغ المستحق إلى أكثر من 480 مليون دولار حتى هذا الشهر.

