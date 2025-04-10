ترامب يرفع الرسوم على بكين إلى 125 % ويعلقها على 75 دولة

تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين الضربات بالرسوم الجمركية، فبعد أن ردت الصين على الرسوم التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 104 % على الواردات الصينية، عاد ترامب، أمس، ورفعها إلى 125 % واستثنى بكين من تعليق لمدة 90 يوماً على الرسوم الإضافية التي فرضها على 75 دولة أبدت استعداداً للتفاوض.

وقال ترامب: «استناداً إلى حقيقة أن أكثر من 75 دولة تواصلت مع ممثلي الولايات المتحدة، للتفاوض على حل، وأن هذه الدول، وبناءً على إلحاحي الشديد، لم تقم بأي رد انتقامي، فقد أجازت تعليقاً لمدة 90 يوماً، وتخفيضاً كبيراً في الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 10 %، يسري على الفور». لكن ترامب بدأ كلامه بالإعلان عن رفع جديد للرسوم على الصين، حيث كتب: «استناداً إلى قلة الاحترام التي أظهرتها الصين تجاه الأسواق العالمية، أعلن هنا أنني أرفع الرسوم المفروضة على الصين إلى 125 %، ويسري القرار فوراً».

وشهدت الأسواق الأمريكية ارتفاعاً كبيراً بعد إعلان ترامب، فقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 6 %، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 8 %. وكانت الصين أعلنت، في وقت سابق أمس، فرض رسوم جمركية، بنسبة 84 % اعتباراً من اليوم ارتفاعاً من 34 % التي أعلنتها في وقت سابق على الواردات الأمريكية، بعد أن فرض ترامب تعرفة جمركية، بنسبة 104 %. وذكرت افتتاحية صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية أن «الوحدة العالمية قادرة على الانتصار على الاستبداد التجاري».



