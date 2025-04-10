ترامب يقرر ترحيل مهاجرين دخلوا أمريكا عبر «تطبيق بايدن»

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراراً بترحيل فوري لأكثر من 900 ألف مهاجر دخلوا الولايات المتحدة منذ عام 2023 باستخدام تطبيق «سي بي بي وان» الذي أطلق خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وفقاً لما أفاد به موقع «ديلي ميل».

ووفق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تلقى المستفيدون من البرنامج إشعارات رسمية بإنهاء الإفراج المشروط المؤقت الذي سمح لهم بالبقاء والعمل داخل البلاد لمدة عامين، ودعتهم الوزارة إلى الترحيل الطوعي الفوري باستخدام التطبيق نفسه، الذي أعيدت تسميته إلى «سي بي بي هوم». وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إن هذا القرار يمثل وفاء بوعد الرئيس ترامب لتأمين الحدود وحماية الأمن القومي. وإضافة إلى الترحيل، أعلنت الوزارة عن فرض غرامات قد تصل إلى 998 دولاراً يومياً على المهاجرين غير الشرعيين الذين يرفضون مغادرة البلاد، استناداً إلى قانون صدر عام 1996 ونفذ لأول مرة عام 2018. وأكد مسؤول في إدارة ترامب، أن الغرامات ستكون بأثر رجعي حتى 5 سنوات، ما قد يرفع العقوبات إلى أكثر من مليون دولار في بعض الحالات.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة شاملة لبرامج الهجرة التي اعتمدت خلال عهد بايدن، حيث اعتبرت إدارة ترامب أن الإفراجات المشروطة أسهمت في أسوأ أزمة حدودية في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن استخدام سلطة الإفراج المشروط من قبل بايدن فاق أي إدارة سابقة منذ إقرارها عام 1952. كما كشف تقرير «ديلي ميل» أن السلطات الأمريكية تخطط لمصادرة ممتلكات من يرفضون سداد الغرامات، عبر التنسيق مع وزارة العدل. وكان برنامج «سي بي بي وان»، يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية إدارة بايدن لتقنين دخول المهاجرين من المكسيك، إذ تم السماح لأكثر من 936 ألف شخص بالدخول من خلاله بحلول ديسمبر الماضي، لكن ترامب أوقف البرنامج نهائياً مع توليه المنصب، ما تسبب بتعليق آلاف المواعيد على الحدود مع المكسيك.