ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو

اعلن ايمانويل ماكرون "الاربعاء" أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين "في يونيو" لمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة "فرانس 5" بثت "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة"، مضيفا "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في يونيو، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل "بدولة فلسطين" مع أطراف عدة".

واضاف ماكرون "سأقوم بذلك لأنني أعتقد أن الأمر سيكون صحيحا في لحظة ما، ولانني أريد ايضا أن اشارك في دينامية جماعية، تتيح كذلك لجميع من يدافعون عن فلسطين الاعتراف بدورهم بإسرائيل، الامر الذي لم يقم به العديد منهم".

واكد أن ذلك سيتيح أيضا "ان نكون واضحين للنضال ضد من ينكرون حق إسرائيل في الوجود، وهذا ينطبق على ايران، وأن نمضي نحو أمن مشترك في المنطقة".

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