أمريكا بصدد سحب 10 آلاف جندي من أوروبا

ينظر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية في إمكان سحب عشرة آلاف جندي أمريكي ينتشرون في شرق أوروبا، وفق ما ذكرت شبكة ان بي سي أمس، في قرار سيثير قلق الدول المعنية المجاورة لروسيا.

ونقلت الشبكة هذه المعلومات عن ستة مسؤولين أمريكيين وأوروبيين تم اطلاعهم على هذه الخطوة من دون أن تحدد هوياتهم، لافتة إلى أن القوات المعنية «ستكون ضمن 20 ألف جندي نشرتهم إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن في 2022 بهدف تعزيز دفاعات الدول المتاخمة لأوكرانيا» بعد الحرب.

وأضافت أن «العدد (الذي سيشمله القرار) لا يزال قيد النقاش، لكن الاقتراح قد يؤدي إلى سحب ما يصل إلى نصف القوات التي تم إرسالها». وأعلن الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا من مقره في ألمانيا نقل القوات، مضيفاً أنه تم تنسيق القرار مع بولندا وحلفاء آخرين في حلف الناتو.

ووصف القائد العام كريستوفر دوناهو الخطوة بأنها إجراء يوفر النفقات، مشيراً إلى أنه يوفر فرصة «لتوفير عشرات ملايين الدولارات سنوياً على دافعي الضرائب الأمريكيين» وبات موضوع علاقة أمريكا بحلف الناتو أكثر حساسية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وانتقاداته المتكررة للحلف والدول الأوروبية التي يتهمها بعدم تحمل مسؤولياتها لحماية نفسها.

ونشرت المعلومات عن انسحاب محتمل في وقت يحاول الرئيس الأمريكي إقناع موسكو وكييف بقبول وقف لإطلاق النار، مع خشية العديد من المراقبين والعواصم الأوروبية أن يبدي ترامب تساهلاً حيال موسكو. وتعتزم الولايات المتحدة نقل قواتها من المطار العسكري البولندي في مدينة جيشوف إلى قواعد أخرى في بولندا.