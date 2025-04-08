كيس من الطوب.. ما قاله ماسك عن كبير مستشاري ترامب التجاريين

اعتبر مالك شركة تيسلا إيلون ماسك في منشورين "الثلاثاء" على منصة إكس أن بيتر نافارو كبير مستشاري دونالد ترامب التجاريين هو "أحمق" و"أكثر غباء من كيس من الطوب".

وكتب الرجل الأغنى في العالم الذي سبق أن أعلن رفضه لسياسة الرسوم الجمركية التي يعتبر نافارو كبير مهندسيها، هذه التعليقات في أسفل مقطع فيديو يظهر فيه نافارو قائلا عن ماسك إنه "ليس صانع سيارات" بل مجرد "جامع للسيارات".

وبدا تصريح ماسك متعارضاً مع التوجّه العام لإدارة ترامب، الذي يدعم استمرار فرض الرسوم والتفاوض مع حلفاء واشنطن التجاريين.

كما يأتي بعد أيام من تلميح ترامب لمغادرة ماسك الإدارة "خلال أشهر"، للتركيز على شركاته الخاصة.

ولم يكتف ماسك بالتعبير عن دعمه لـ"التجارة الحرّة" عبر الأطلسي فحسب، بل ذهب إلى انتقاد بيتر نافارو، المستشار الاقتصادي لترامب.

أعرب ماسك، عن أمله في التوصّل مستقبلاً إلى حرية تجارية كاملة بين الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركائه التجاريين.

وتسببت الرسوم الجمركية الأمريكية في تراجع حادّ في الأسواق العالمية، ومخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.