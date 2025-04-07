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العالم

ارتفاع ضحايا الأعاصير في الولايات المتحدة إلى 16 شخصاً

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وام

لقي 16 شخصا مصرعه فى الولايات المتاحدة الأمريكية إثرالفيضانات والأعاصير التي تجتاح البلاد مع هبوب عواصف من تكساس إلى أوهايو فيما تساقطت موجة أخرى من الأمطار الغزيرة وحدثت فيضانات عارمة في أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط، التي غمرتها المياه بالفعل لأيام بسبب العواصف الشديدة التي تسببت أيضا في أعاصير مدمرة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن منسوب مياه الأنهار في بعض المناطق سيستمر في الارتفاع لأيام مع احتمال هبوب أعاصير في ولايتي ألاباما وميسيسيبي، إلى جانب تحذيرات من حدوث فيضانات عارمة في العديد من المقاطعات في كنتاكي وميسيسيبي وتينيسي.

وكانت السلطات قد ألغت 521 رحلة فيما تم تأجيل أكثر من 6400 رحلة داخل الولايات المتحدة أو قادمة أو مغادرة إليها أمس السبت فيما تم اليوم إلغاء 74 رحلة جوية وتأجيل 478 رحلة جوية حسبما نقلته وسائل إعلام عن موقع لتتبع حركة الطائرات، فلايت أوير.