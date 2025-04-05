7 قتلى في عواصف وأعاصير وسط وجنوب أمريكا

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء عواصف وأعاصير عنيفة وسط الولايات المتحدة وجنوبها، وفق ما أفادت السلطات المحلية. وتشهد ولايات عدة، من أركنساس جنوباً وصولاً إلى أوهايو شمالاً، منذ الأربعاء، رياحاً عنيفة مصحوبة أحياناً بأعاصير وأمطار غزيرة. وذكرت السلطات في ولاية تينيسي، أن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم نتيجة سوء الأحوال الجوية.

ولقي أب وابنته مصرعهما في مقاطعة فاييت بولاية تينيسي بعد أن انقلب منزلهما الجاهز بسبب إعصار، وفقاً لوسائل إعلام محلية. ونقل 3 أشخاص إلى المستشفى.

كما أبلِغ عن وفيات أخرى في ولاية ميسوري، وكذلك في إنديانا، حيث أفيد بتعرض رجل للصعق بعد اصطدام سيارته بخط كهرباء. وأغلقت المدارس في ولايات عدة متأثرة بالعواصف، بما في ذلك ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي.

وحذّر حاكم ولاية كنتاكي، أندي بيشير، على منصة «إكس»، من أحد أخطر الأحداث الجوية. وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مباني متضررة وأشجاراً مقلوعة وسيارات مقلوبة في ولايات عدة.

وهذا الطقس الذي قد يتسبب في فيضانات مدمرة، يُتوقع أن يستمر حتى اليوم السبت، وفقاً لخدمات الأرصاد الجوية الأمريكية. وقد انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 230 ألف مشترك، أول من أمس، في ولايات عدة، وفقاً لموقع مراقبة الطاقة «باور آوتدج دوت يو إس».