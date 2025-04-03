ماكرون يدعو لتعليق الاستثمارات في الولايات المتحدة بانتظار اتضاح الرسوم الجديدة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، الشركات الفرنسية العاملة في الولايات المتحدة إلى تعليق جميع مشاريع الاستثمار هناك حتى يتم "توضيح" إعلان نظيره الأميركي دونالد ترامب عن زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون خلال اجتماع مع ممثلي الصناعات الفرنسية الأكثر تضررا من التعرفات الجمركية المعلنة، إن "المهم هو (...) تعليق الاستثمارات المستقبلية أو تلك التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الأخيرة حتى نوضح الأمور مع الولايات المتحدة"، متسائلا "ما هي الرسالة التي يمكن أن نرسلها إذا بدأ الفاعلون الأوروبيون الكبار في استثمار مليارات اليوروهات في الاقتصاد الأميركي في الوقت الذي +تضربنا+ فيه؟".



