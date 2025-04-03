ترامب يقر بالصدمة: الولايات المتحدة ستخرج أقوى

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بالصدمة التي أحدثتها الرسوم الجمركية الجديدة، لكنه قال إن اقتصاد الولايات المتحدة سيخرج "أقوى"، حتى مع تراجع الأسواق العالمية.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال قبل أقل من ساعة من افتتاح بورصة وول ستريت "انتهت العملية! المريض تعافى وهو الآن في مرحلة الشفاء. التوقعات تشير إلى أن المريض سيكون أقوى وأضخم وأفضل وأكثر مرونة من أي وقت مضى".

بدورها، سعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إلى طمأنة الأسواق الأميركية، قائلة لشبكة سي إن إن "لأي شخص في وول ستريت هذا الصباح، أقول: ثقوا بالرئيس ترامب. إنه رئيس يُعزز استراتيجيته الاقتصادية المُثبتة".

وأضافت أن الرسوم الجمركية بنسبة 10% كحد أدنى ونسب أعلى على عشرات الدول، من بينها الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة، تعني أن "الولايات المتحدة لن تتعرض للخداع من قبل الدول الأجنبية بعد الآن".

وبدا أن ليفيت تستبعد إمكانية تراجع ترامب عن أي من التعرفات الجمركية قبل بدء سريانها خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. وقالت "لقد أوضح الرئيس أمس أن هذا ليس تفاوضا".

وأضافت "إنه مستعد دائما للرد على الهاتف، لكنه شرح بالأمس سبب قيامنا بذلك".

وتابعت ليفيت "لقد حظيت هذه الدول حول العالم بسبعين عاما لتُحسن معاملة الشعب الأميركي، لكنها اختارت عدم القيام بذلك. لقد نهبت العمال الأميركيين، ونقلت وظائفنا إلى الخارج. ووضع الرئيس حدا لذلك أمس".