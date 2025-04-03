ترامب يستهدف 4 دول عربية برسوم جمركية مرتفعة

استهدف الرئيس الامريكي دونالد ترامب 4 دول عربية برسوم جمركية مرتفعة وهي العراق 39% والجزائر 30% وتونس 28% و الأردن 20%، فيما كانت الرسوم على مصر 10% والسعودية 10% والمغرب 10% والإمارات 10% وقطر 10%.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّه سيوقّع أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض بموجبه "رسوما جمركية متبادلة" على واردات بلاده من دول "في العالم أجمع".

وقال ترامب في خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض "سأوقّع في غضون بضع دقائق أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض رسوما جمركية متبادلة على (الواردات من) دول العالم".

وأضاف أنّ "الرسوم المتبادلة تعني: ما يفعلونه بنا نفعله بهم. هذا أمر سهل جدا. لا يمكن أن يكون أسهل من ذلك"؟

وتابع الرئيس الجمهوري "هذا، في رأيي، أحد أهم الأيام في التاريخ الأميركي".

وأعلن ترامب في خطابه أنّ قراره هذا إنما هو بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة و"يوم تحرير" لها.