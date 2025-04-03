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العالم

أبرز الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والدول المستهدفة

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض.

وجاء معدل التعرفة الجمركية الأساسي 10% على جميع الدول، فيما وصلت على كمبوديا 49% وفيتنام 46% وتايلندا 36%والصين 34%وأندونيسيا : 32% وتايوان : 32% وسويسرا 31% والهند 31% وباكستان 29% واليابان 24% وماليزيا 24% والاتحاد الأوروبي 20% وإسرائيل 17% وبريطانيا 10% وسنغافورة 10% وتركيا 10% والبرازيل 10%.

وأعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل ، فيما سيبدأ تطبيق الحد الأدنى للرسوم الجمركية في 5 أبريل.

واستهدف الرئيس الامريكي دونالد ترامب 4 دول عربية برسوم جمركية مرتفعة وهي العراق 39% والجزائر 30% وتونس 28% و الأردن 20%، فيما كانت الرسوم على مصر 10% والسعودية 10% والمغرب 10% والإمارات 10% وقطر 10%.