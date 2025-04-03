أبرز الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والدول المستهدفة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض.

وجاء معدل التعرفة الجمركية الأساسي 10% على جميع الدول، فيما وصلت على كمبوديا 49% وفيتنام 46% وتايلندا 36%والصين 34%وأندونيسيا : 32% وتايوان : 32% وسويسرا 31% والهند 31% وباكستان 29% واليابان 24% وماليزيا 24% والاتحاد الأوروبي 20% وإسرائيل 17% وبريطانيا 10% وسنغافورة 10% وتركيا 10% والبرازيل 10%.

وأعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل ، فيما سيبدأ تطبيق الحد الأدنى للرسوم الجمركية في 5 أبريل.

واستهدف الرئيس الامريكي دونالد ترامب 4 دول عربية برسوم جمركية مرتفعة وهي العراق 39% والجزائر 30% وتونس 28% و الأردن 20%، فيما كانت الرسوم على مصر 10% والسعودية 10% والمغرب 10% والإمارات 10% وقطر 10%.