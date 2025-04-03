العالم كله سيدفع لأمريكا .. ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بفرض الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّه سيوقّع أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض بموجبه "رسوما جمركية متبادلة" على واردات بلاده من دول "في العالم أجمع".

وقال ترامب في خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض "سأوقّع في غضون بضع دقائق أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض رسوما جمركية متبادلة على (الواردات من) دول العالم".

وأضاف أنّ "الرسوم المتبادلة تعني: ما يفعلونه بنا نفعله بهم. هذا أمر سهل جدا. لا يمكن أن يكون أسهل من ذلك"؟

وتابع الرئيس الجمهوري "هذا، في رأيي، أحد أهم الأيام في التاريخ الأميركي".

وأعلن ترامب في خطابه أنّ قراره هذا إنما هو بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة و"يوم تحرير" لها.

وشنّ الملياردير الجمهوري هجوما عنيفا على سائر شركاء بلاده التجاريين، معتبرا أنّهم استغلوها اقتصاديا على مدى عقود طويلة عبر فرض رسوم جمركية باهظة على صادراتها إليهم.

وقال ترامب إنه فرض رسوماً جمركية على السيارات المصنوعة في خارج أمريكا بنسبة 25% ، مؤكداً أن هذه الرسوم ستبدأ منتصف الليل.

وأكد ترامب أنه سيفرض تعريفات جمركية متبادلة على : الصين 34% وأندونيسيا : 32% وتايوان : 32% والاتحاد الأوروبي 20% وفيتنام 46% واليابان 24% وسنغافورة : 10% ،

مؤكداً أن أقل نسبة للرسوم الجمركية هي 10 بالمئة.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول العالم بإلغاء الرسوم الجمركية وشراء المنتجات الأمريكية.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل على استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار.. والرقم سيرتفع كثيراً بنهاية العام الجاري.

ويخشى أن تكون للرسوم الجديدة وطأة هائلة على الاقتصاد العالمي. ففي العام 2024 استوردت الولايات المتحدة حوالى 3300 مليار دولار من البضائع.

وبعيد بدء ترامب خطابه، تراجع الدولار الأميركي بنسبة 1% أمام اليورو.

وجاء معدل التعرفة الجمركية الأساسي 10% على جميع الدول، فيما وصلت على كمبوديا 49% وفيتنام 46% وتايلندا 36%والصين 34%وأندونيسيا : 32% وتايوان : 32% وسويسرا 31% والهند 31% وباكستان 29% واليابان 24% وماليزيا 24% والاتحاد الأوروبي 20% وإسرائيل 17% وبريطانيا 10% وسنغافورة 10% وتركيا 10% والبرازيل 10%.

وأعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل ، فيما سيبدأ تطبيق الحد الأدنى للرسوم الجمركية في 5 أبريل.

واستهدف الرئيس الامريكي دونالد ترامب 4 دول عربية برسوم جمركية مرتفعة وهي العراق 39% والجزائر 30% وتونس 28% و الأردن 20%، فيما كانت الرسوم على مصر 10% والسعودية 10% والمغرب 10% والإمارات 10% وقطر 10%.