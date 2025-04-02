عقوبات أمريكية جديدة على إيران وتحذير روسي من التصعيد

يزداد الملف الإيراني سخونة من خلال عقوبات أمريكية جديدة تستهدف ستة كيانات وفردين، بالتوازي مع تقارير إسرائيلية تتحدث عن هجوم أمريكي إسرائيلي وشيك على إيران، الأمر الذي حذرت موسكو من تداعياته «الكارثية».

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع مجلة «الشؤون الدولية» الروسية نشرت مقتطفات منها أمس «التهديدات تسمع بالفعل، والإنذارات تسمع أيضاً». وأضاف «نعتبر مثل هذه الأساليب غير لائقة ونستنكرها ونعتبرها وسيلة (للولايات المتحدة) لفرض إرادتها على الجانب الإيراني».

وفي أول تعليق منذ رفض طهران إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء مع شبكة «إن.بي.سي نيوز» مطلع الأسبوع بقصف إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها إذا لم تبرم اتفاقاً بشأن برنامجها النووي. وقال «إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف... سيكون قصفاً لم يروا مثله من قبل».

وذكر ريابكوف أن تصريحات ترامب في الآونة الأخيرة لم تؤد سوى إلى «تعقيد الوضع» في ما يتعلق بإيران. وقال «عواقب ذلك، وخصوصاً إذا استهدفت الضربات البنية التحتية النووية، قد تكون كارثية على المنطقة بأسرها».

وأضاف «بينما لا يزال هناك وقت والقطار لم يغادر بعد، علينا مضاعفة جهودنا مجدداً للتوصل إلى اتفاق على أساس معقول. روسيا مستعدة لمساعدة واشنطن وطهران وكل من يهمه الأمر».

هجوم وشيك

في الأثناء، ذكرت القناة 14 العبرية أن تهديدات ترامب، إلى جانب التدريبات المكثفة للجيش الإسرائيلي، تشير إلى هجوم كبير وشيك على إيران. وأضافت إن الضربة المحتملة ستكون الأعنف ضد دولة ذات سيادة منذ الحرب العالمية الثانية، ما قد يؤدي إلى تدمير المشروع النووي الإيراني.

وأفادت القناة أن الهجوم قد يوجه ضربة قاسية للحرس الثوري الإيراني، الذراع العسكرية للنظام، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات داخلية واسعة قد تصل إلى تغيير النظام في طهران.

وفي حال تنفيذ الهجوم، توقعت القناة أن ترد إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، ما سيضع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية أمام اختبار هو الأصعب في تاريخها. كما أشارت إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستكون بحاجة إلى الصمود في مواجهة هجوم واسع النطاق.

قيد الدراسة

وأوضحت القناة أن سيناريو الهجوم لا يزال قيد الدراسة، ومن المحتمل أن يتم تنفيذه من قبل الولايات المتحدة وحدها، أو من قبل إسرائيل منفردة، أو حتى في إطار خطة مشتركة، وهو الخيار الذي تفضله تل أبيب. وحذرت القناة من أن إيران تمتلك ترسانة صاروخية ضخمة، تشمل صواريخ شهاب وخيبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة من طراز «شاهد»، وجميعها قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية الإسرائيلية والأهداف الاستراتيجية داخل العمق الإسرائيلي.

وخلص التقرير الإسرائيلي إلى أن أي مواجهة مع إيران قد لا تكون مجرد ضربة جوية خاطفة، بل قد تتطور إلى حرب طويلة الأمد تشمل إطلاق آلاف الصواريخ يومياً، ما قد يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات داخل إسرائيل، ويتطلب تماسكاً كبيراً من الجبهة الداخلية.