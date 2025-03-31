ترامب يحذر الحوثيين وإيران: "الآتي أعظم"

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين في اليمن والإيرانيين "الإثنين"، من أنّ "الآتي أعظم" إذا لم تتوقف الهجمات على السفن، وذلك بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربات على الحوثيين.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشل"، "أوقفوا إطلاق النار على السفن الأمريكية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وبخلاف ذلك، فإنّنا سنكون ما زلنا في البداية فقط، والآتي أعظم بالنسبة إلى الحوثيين ورعاتهم في إيران".

ومنذ أيام تقود الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد جماعة الحوثي، عقب إعلان الأخيرة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي وباب المندب، رداً على "عودة العدوان الإسرائيلي على غزة".

وعقب اندلاع الحرب في غزة، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر حيث استهدفوا سفنا اتهموها بأنها على ارتباط بالدولة العبرية، وذلك دعما للفلسطينيين على قولهم.

ونشرت مجلّة "ذي أتلانتيك" "الأربعاء" خطط الجيش الأمريكي لتوجيه ضربات على معاقل للحوثيين في اليمن والتي تلقّاها رئيس تحريرها عن طريق الخطأ، في حين أكّدت إدارة ترامب "الثلاثاء" أن هذه المعلومات لم تكن مشمولة بالسرّية الدفاعية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "الإثنين" إنّ الأمر قد أُغلق من وجهة النظر السلطة التنفيذية الأمريكية.

وفي المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل عمليات عسكرية على أهداف في اليمن أكثر من مرة، خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.