ترامب يعتزم زيارة السعودية منتصف مايو المقبل

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة المملكة العربية السعودية في منتصف مايو المقبل، وذلك في أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأفاد موقع "أكسيوس" ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الزيارة المحتملة تم بحثها في الأسابيع الأخيرة بين كبار المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش المحادثات حول الأزمة الأوكرانية التي عُقدت في السعودية.

واللافت في الأمر أن موعد زيارته الخارجية الأولى في فترة رئاسته الـ47 يتزامن مع تاريخ زيارته السابقة. في المقابل، يقول مسؤول في البيت الأبيض إن المحادثات المتوقع عقدها في الرياض ستتركز على مناقشة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، فضلاً عن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.