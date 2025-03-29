أمريكا واليابان والفلبين تجري مناورات بحرية في بحر الصين الجنوبي

أجرت الولايات المتحدة واليابان والفلبين، أمس، مناورات بحرية مشتركة لتعزيز الاستعداد للأزمات قبالة المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وسط مراقبة عن بعد من فرقاطة عسكرية صينية.

وحاولت الفرقاطة الصينية الاقتراب من المياه ، حيث كانت السفن الحربية وطائرات الدول الحليفة الثلاث تقوم بمناورات قبالة جزيرة سكاربورو شول، ولكن فرقاطة فلبينية قامت بتحذيرها لا سلكياً وأبعدتها.

وقال قائد البحرية الفلبينية، إيرفين إيان روبلز، للصحفيين على متن الفرقاطة «بي.آر.بي خوسيه ريزال» :«حاولت الفرقاطة الصينية الاقتراب منا أثناء المناورة ولكننا أجبرناها على التراجع».

وتم السماح بتغطية المناورة البحرية الأخيرة ، المسماة بالنشاط التعاوني البحري متعدد الأطراف لأول مرة لمجموعة صغيرة من وسائل الإعلام التي تتخذ من مانيلا مقراً لها، ومن بينها مصور صحفي لوكالة أسوشيتد برس، منذ أن بدأت مثل هذه المناورات المشتركة في أعالي البحار العام الماضي.

وتعد هذه التدريبات الأولى من نوعها هذا العام والأولى منذ عودة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السلطة في يناير الماضي، وقد شاركت فيها حاملة الطائرات الأمريكية «يو.إس.إس كارل فينسون» بهدف تعزيز الردع ضد التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن هذه المناورات تسهم في تصعيد التوترات السياسية والعسكرية الإقليمية إلى أقصى حد، مشيرة إلى أنها تزامنت مع التدريبات السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة «درع الحرية».