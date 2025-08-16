ترامب عن لقائه بوتين: قمة ألاسكا "10/10"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية عقب اجتماعه، أمس الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أعطى الاجتماع "اليوم 10"، على مقياس من واحد إلى 10.

وأضاف: "تفاوضت مع بوتين على نقاط تشمل حلف شمال الأطلسي وإجراءات أمنية والأرض".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن اتفاقا لإنهاء الحرب في أوكرانيا قد يكون في متناول اليد بعد قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" في مقابلة بعد الاجتماع: "أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق. انظر الآن، يتعين على أوكرانيا أن توافق على ذلك. يجب أن توافق أوكرانيا... ينبغي أن يوافق الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي ".

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب قد أطلع زيلينسكي بالفعل على نتائج المحادثات في وقت المقابلة.

وردا على سؤال عن النصيحة التي سيقدمها إلى زيلينسكي بعد قمة ألاسكا، أجاب ترامب "اعقد اتفاقا". ووصف الرئيس الأمريكي روسيا بأنها "قوة كبيرة للغاية" وأوكرانيا ليست كذلك.

وحول مدى قرب التوصل إلى اتفاق، قال ترامب: "أنا أقول دائما، إذا كنت قريبا للغاية، فأنا أقول 50/50، لأن أشياء كثيرة يمكن أن تحدث. لكنني أعتقد أن الرئيس بوتين يرغب في حل المشكلة".