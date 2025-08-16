ترامب وبوتين في ألاسكا.. وأوكرانيا سيدة الطاولة

التقى الرئيسان الأمريكي، دونالد ترامب ، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في ألاسكا، أمس، في قمة بين الزعيمين تسيدها ملف الحرب في أوكرانيا.

وقبيل الاجتماع تفاعل المشهد إلى حد كبير عبر تأكيد ترامب أنه لن يبرم أي اتفاقات مع بوتين دون إشراك أوكرانيا، متوعداً موسكو بقاسي عقوبات حال لم تسعَ لتحقيق السلام، وفيما حضت كييف، ترامب، على إقناع روسيا بوقف عمليتها العسكرية، شددت موسكو على أنها لن تتكهن سلفاً بنتائج القمة.

وأكد الرئيس ترامب، أنه لن يبرم أي اتفاقيات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دون إشراك أوكرانيا فيها. وفي الوقت الذي يعتزم فيه مناقشة القضايا الخاصة بالأراضي خلال القمة التي سيعقدها مع بوتين، شدد ترامب على أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات، قائلاً:

ينبغي أن أترك لأوكرانيا اتخاذ هذا القرار، وأعتقد أنهم سيتخذون القرار المناسب، لكنني لست هنا للتفاوض نيابة عن أوكرانيا، موضحاً أن دوره يقتصر على جلب بوتين إلى الطاولة.

ووصف ترامب، بوتين بأنه رجل ذكي، مضيفاً أنه يعتبر نفسه كذلك، محذراً من أنه إذا لم يسعَ بوتين إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، فقد تواجه موسكو عقوبات اقتصادية قاسية. وشدد ترامب على أن بوتين لن يتمكن من العبث معه، مشيراً إلى أن أي اتفاق على صلة بأوكرانيا لن يبرم إلا في اجتماع ثلاثي لاحق تشارك فيه كييف.

رهانات زيلينسكي

بدوره، حض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ترامب، على إقناع روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا أثناء قمته المرتقبة في ألاسكا مع فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: حان الوقت لإنهاء الحرب..

ينبغي على روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة.. نعتمد على أمريكا. وقال زيلينسكي، إنه يتوقع الحصول على إحاطات استخباراتية حول المحادثات، مضيفاً: أنتظر تقريراً من أجهزتنا الاستخباراتية حول النوايا الحالية للطرف الروسي واستعداداته لاجتماع ألاسكا..

الهدف الرئيسي هو أن تمهد محادثات بوتين وترامب الطريق لعقد اجتماع ثلاثي. وأعلن زيلينسكي، أن جيشه سيرسل تعزيزات إلى شرق أوكرانيا، حيث حققت القوات الروسية تقدماً سريعاً باتجاه بلدة دوبروبيليا التي تعد مركزاً للتعدين.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: أتخذ اليوم قراراً بإرسال مزيد من التعزيزات إلى هذه المنطقة وغيرها في منطقة دونيتسك.. يواصل الجيش الروسي تكبد خسائر كبيرة في محاولاته لضمان وضع سياسي أفضل للقيادة الروسية في اجتماع ألاسكا.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لن تتكهن سلفاً بنتائج قمة ترامب وبوتين. وقال لافروف للتلفزيون الرسمي الروسي لدى وصوله إلى ولاية ألاسكا: لا نصدر أي تكهنات سلفاً.. نعرف بأن لدينا حججنا وموقفنا واضح ولا لبس فيه.. سنعرض ذلك.

كما قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن أوكرانيا تقاتل من أجل نفس القيم التي قاتل من أجلها الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. وقال ستارمر في مقر الحكومة البريطانية:

أجلس في تلك الشرفة هذا الصباح مع الرئيس زيلينسكي الذي يقاتل من أجل نفس القيم التي قاتلنا من أجلها.. وبالتالي متى نقول: لا تنسوا أبداً يجب أن نروي قصص من ماتوا قبلنا.

وأشار وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إلى أن القمة بين ترامب وبوتين يمكن أن تكون أول خطوة نحو مفاوضات جادة من أجل السلام، لافتاً إلى أن نهاية أي صراع يجب أن تأتي من الدبلوماسية. وأضاف: ما أتمناه في ألاسكا والذي نأمل جميعاً أن نراه هو الخطوة الأولى نحو مفاوضات جادة.

في السياق، أكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الجمعة، أن لدى بوتين فرصة للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقال ميرتس في بيان: الهدف يجب أن يكون عقد قمة يحضرها أيضاً الرئيس الأوكراني زيلينسكي ويتم خلالها الاتفاق على وقف إطلاق النار.. بوسع ترامب الآن اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام.

تطورات ميدانية

ميدانياً، أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها استهدفت مصفاة سيزران النفطية في منطقة سامارا الروسية في هجوم خلال الليل، كما استهدفت ميناء على بحر قزوين وسفينة شحن تستخدم لنقل الإمدادات العسكرية.

وأظهرت بيانات جديدة لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، أنه في ظل الهجمات الروسية المنتظمة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وجهت أوكرانيا معظم هجماتها في عمق الأراضي الروسية ضد مصافي النفط ومنشآت تخزين غير محددة هذا العام.

كما قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، إن روسيا أطلقت صاروخاً باليستياً على المنطقة، ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل واندلاع حريق. وأضاف سيرجي ليساك حاكم المنطقة: لحقت أضرار بشاحنة وحافلة صغيرة في هجوم معاد على دنيبرو.

لقي رجل حتفه وأُصيب آخر. وقتلت امرأة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة كورسك الروسية، وفق ما أعلن حاكم المنطقة الحدودية. وكتب ألكسندر خينشتاين حاكم منطقة كورسك على تليغرام: هاجمت طائرة مسيرة مبنى ليلاً في أحد أحياء مدينة كورسك، ما أدى إلى اشتعال النيران في طوابقه العليا.

أضاف أن امرأة تبلغ 45 عاماً قتلت جراء الهجوم وأصيب 10 أشخاص بينهم فتى، مشيراً إلى تضرر مدرسة والعديد من المباني المجاورة. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها سيطرت على بلدة أوليكساندروهراد في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.