ترامب يصل إلى ألاسكا لعقد قمة مع بوتين

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ألاسكا، اليوم "الجمعة"، لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستكون الحرب في أوكرانيا الأبرز على جدول أعمالها.

وقبل قليل، هبطت طائرة تابعة للحكومة الروسية في ألاسكا قبيل إجراء محادثات بين بوتين وترامب، وفقاً لما أظهره نظام تتبع الرحلات فلايت رادار 24.

وغادرت الطائرة من مدينة ماجادان في أقصى شرق روسيا، حيث كان بوتين موجوداً في وقت سابق الجمعة.

وكان الكرملين قد قدّر أن اللقاء بين بوتين وترامب قد يستمر "6 أو 7 ساعات على الأقل"، تشمل اجتماعهما والمؤتمر الصحافي المشترك.