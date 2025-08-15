كلينتون ترشح ترامب لجائزة نوبل.. بشرط!

صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، اليوم الجمعة، بأنها ترشيح الرئيس دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، ولكن بشرط.

وقالت كلينتون منافسة ترامب في انتخابات 2016 إنها سترشحه طوعاً للجائزة المرموقة إذا استطاع إنهاء الحرب في أوكرانيا دون السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على أراض من جارتها.

وأضافت كلينتون في مقابلة: "بصراحة، إذا كان بإمكانه إنهاء هذه الحرب الرهيبة، إذا كان بإمكانه إنهاءها من دون وضع أوكرانيا في موقف تضطر فيه إلى التنازل عن أراضيها، إذا كان بإمكانه الوقوف في وجه بوتين حقاً - وهو شيء لم نشهده، ولكن ربما تكون هذه هي الفرصة - إذا كان الرئيس ترامب هو مهندس ذلك، فسأرشحه لجائزة نوبل للسلام".

وجاء العرض المفاجئ في الوقت الذي كان فيه ترامب في طريقه إلى ألاسكا لإجراء محادثات تاريخية مع نظيره الروسي، حيث يأمل في إنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.

وتصريح كلينتون غير متوقع، خاصة في ضوء سنوات من الهجمات القاسية التي شنتها ضد منافسها الذي هزمها بشكل غير متوقع في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال ترامب إنه واثق من أن الرئيس الروسي يريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن فرص الفشل لا تتجاوز 25%.

واخيراً عبر ترامب مراراً عن أحقيته بجائزة نوبل للسلام، ولكنه صاحب ذلك بتعليقات حول أن اللجنة لن تمنحها له أبداً، فيما رشحه العديد من زعماء العالم للجائزة.