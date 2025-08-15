قبل قمة ألاسكا.. ترامب: بوتين رجل ذكي وسيكون هناك شيء ما

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن على متن طائرة الرئاسة اليوم "الجمعة" متوجهاً إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا لمناقشة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن ترامب يرافقه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) جون راتكليف بالإضافة إلى كبار مستشاريه.

وقبيل بداية الرحلة قال ترامب للصحافيين ": "إنه رجل ذكي "بوتين" نحن رئيسان، نتفق واحدنا مع الآخر. هناك مستوى جيد من الاحترام بيننا".

وتحدث ترامب عن قمة ألاسكا مع بوتين، قائلاً إنه "سيكون هناك شيء ما". وفيما يتعلق بأوكرانيا، أضاف ترامب: "لن نتعامل تجاريا مع روسيا حتى وقف الحرب في أوكرانيا".

وتابع: "على أوكرانيا تحديد موقفها بشأن حدود أراضيها".

وأكد ترامب أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ممكنة بالتعاون مع أوروبا، مضيفاً أنه على أوكرانيا تحديد موقفها بشأن حدود أراضيها.

وحضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الجمعة" على إقناع روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا أثناء قمته المرتقبة في ألاسكا مع فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "حان الوقت لإنهاء الحرب. ينبغي على روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة. نعتمد على أمريكا".