روبيو يقر بـ "خطأ فادح" بعد تسريب المعلومات حول الهجمات على الحوثيين

اقر وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو اليوم "الاربعاء" بـ "خطأ فادح" إثر ضم صحافي الى مجموعة دردشة تضم مسؤولين أمريكيين يناقشون الضربات على الحوثيين في اليمن.

وقال روبيو خلال مؤتمر صحافي في كنغستون بجامايكا "من المؤكد أن احداً ارتكب خطأ فادحاً، وأضاف صحافيا "الى المجموعة". لا شيء لدي ضد الصحافيين، ولكن لا يمكن القيام بأمر مماثل".

واضاف "أعتقد أنه ستكون هناك إصلاحات وتغييرات لعدم تكرار هذا الخطأ".

ولم يحمل روبيو أي جهة مسؤولية ما جرى، لكنه سارع الى القول إنه شارك مرتين فقط في الدردشة، الأولى لتعيين ممثل له والثانية بعدما أعلنت الحكومة الامريكية الضربات على الحوثيين في اليمن.

وتابع روبيو أن "البنتاغون وجميع الاشخاص المعنيين اكدوا لي أن ايا من المعلومات التي تضمنتها هذه الوثيقة، رغم أنها لم تكن معدة للكشف عنها، لم يهدد في أي لحظة العملية او حياة جنودنا".

واعلن جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك"، أنه أُضيف من طريق الخطأ إلى الدردشة على تطبيق "سيغنال" التجاري من جانب مايك والتز، مستشار الأمن القومي. ونشرت المجلة "الاربعاء" خطط الجيش الامريكي لضرب الحوثيين .

