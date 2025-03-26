جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الأربعاء" مطالباته بغرينلاند، مؤكدا أن بلاده بحاجة إليها لضمان الأمن الدولي ".

وقال ترامب يجب أن نحصل على غرينلاند"، قبيل زيارة مثيرة للجدل لنائبه جاي دي فانس إلى الجزيرة الدنماركية "أكره أن أعبّر عن ذلك بهذه الطريقة ولكننا سنحتاج الى الحصول عليها".

وهي تصريحات قد تثير غضب حكومة غرينلاند والدنمارك، التي انتقدت بشدة الزيارة غير المرغوب فيها لوفد رفيع المستوى مع الإعلان عن وصول زوجة جاي دي فانس لسباق زلاجات الكلاب أو نشر طلائع أمنية مع آليات مدرعة في نوك أو حتى الزيارة المحتملة لمستشار الأمن القومي مايك والتز.

ويبدو أنهم نجحوا في مسعاهم مع إعلان جاي دي فانس أنه سيزور فقط قاعدة بيتوفيك العسكرية. ورحبت الخارجية الدنماركية بتغير الموقف الأمريكي وأوضحت أنه من غير الوارد زيارة مواقع اخرى في غرينلاند.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن لقناة "دي ار" العامة "أعتقد أن إلغاء الأمريكيين زيارتهم لمجتمع غرينلاند أمرٌ إيجابي للغاية. سيزورون فقط قاعدتهم الخاصة بيتوفيك وليس لدينا أي اعتراض على ذلك".

وقال لوك راسموسن "السيارات "التابعة لوحدة الأمن الأمريكية" التي سلمت قبل بضعة أيام قيد الإعادة ولن تزور زوجة نائب الرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي المجتمع الغرينلاندي". واضاف "الأمر في طور الانتهاء وهذا أمر إيجابي".

وتابع "أنا وزير الخارجية لذا يجب أن أتحدث بطريقة دبلوماسية. ومن نواحٍ عدة يعد هذا تلاعبا لجعل الأمر يبدو كأنه تصعيد بينما هو في الواقع خفض للتصعيد".

ودان رئيس حكومة غرينلاند المنتهية ولايته نيوك إيغده "الاثنين" "التدخل الأجنبي" وذكّرت الحكومة الموقتة بأنه لا دعوة أو لقاء رسميا في غياب سلطة تنفيذية جديدة.

يأتي ذلك على وقع تقلبات سياسية في غرينلاد إذ ما زالت الأحزاب السياسية في الجزيرة تتفاوض على تشكيل حكومة ائتلاف جديدة بعد انتخابات 11 مارس العامة.

وانتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن "الضغوط غير المقبولة" على غرينلاند والدنمارك ووعدت بالتصدي لها.

سيزور جاي دي فانس القاعدة التابعة لفرع الجيش الأمريكي المخصص للفضاء الجمعة "للاطلاع على المواضيع المتعلقة بأمن القطب الشمالي" ولتفقد القوات، بحسب ما اعلن مكتبه الثلاثاء.

وقاعدة بيتوفيك "تُستخدم لكشف إطلاق الصواريخ ومهام الدفاع المضاد للصواريخ ومراقبة الفضاء" وفق تعبير نائب الرئيس الأمريكي. ويبرر دونالد ترامب اهتمامه بغرينلاند بالحاجة إلى تعزيز "الأمن العالمي".