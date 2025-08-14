صفقة أمريكية محتملة لبيع أسلحة لنيجيريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع أسلحة بقيمة 346 مليون دولار لنيجيريا، للمساعدة في تحسين الأمن داخل الدولة الواقعة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان لها، أنه قد تم إخطار الكونجرس الذي سيتعين موافقته على الصفقة.

ويشار إلى أن الوكالة هي قسم تابع لوزارة الدفاع الأمريكية، يقدم مساعدة فنية ويشرف على نقل المعدات الدفاعية. وتشمل الأسلحة التي طلبتها نيجيريا ذخائر وقنابل وصواريخ. جدير بالذكر أن شمال شرق نيجيريا شهد تجدد الهجمات التي تشنها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية المتشددة.

شهد تصدير الأسلحة الأمريكية إلى نيجيريا⁢ خلال السنوات⁣ الأخيرة نشاطاً ملحوظاً، وتركز⁢ هذا​ التعاون أساسًا على المساعدة في مواجهة جماعات مثل بوكو حرام والفرع الأفريقي لتنظيم داعش الإرهابي.

وفي سياق متصل، صادقت وزارة الخارجية الأمريكية أواخر عام 2022 على البيع المحتمل لـ 12 مروحية هجومية من طراز AH-١Z Viper والمعدات المرتبطة بها بقيمة تقديرية تبلغ 997 مليون دولار لنيجيريا.

كما بدأت تسليم ⁢12 طائرة مقاتلة من طراز ⁤A-٢٩ سوبر توكانو إلى نيجيريا عام 2021، حيث تمت الموافقة على العقد الذي يبلغ قيمته 497 مليون ⁣دولار عام 2017.