نورث كارولينا.. حرائق غابات تتسبب في أوامر إخلاء إجباري

تسببت حرائق الغابات في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، في إصدار أمر إخلاء إجباري في إحدى المقاطعات حيث تعمل طواقم الطوارئ على السيطرة على النيران في منطقة من الولاية لا تزال تتعافى من إعصار هيلين.

وأعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية نورث كارولينا، عن إخلاء إلزامي بدءاً من الساعة 8:20 مساء السبت (0020 من صباح الأحد بتوقيت غرينتش)، لأجزاء من مقاطعة بولك في غربي ولاية نورث كارولينا على بعد حوالي 128.7 كيلومتراً غربي شارلوت.

وحذرت إدارة السلامة العامة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، السكان من طرق محددة قائلة: «ستنخفض الرؤية في المنطقة ويمكن أن تصبح طرق وممرات الإخلاء مسدودة؛ إذا لم تغادروا الآن، فقد تحاصرون أو تصابون أو تقتلون».

وقالت إدارة السلامة العامة إنه تم إنشاء ملجأ في كولومبوس بولاية نورث كارولينا.

وتضررت المنطقة الغربية من ولاية نورث كارولينا بشدة من إعصار هيلين في سبتمبر الماضي. ومن بين الأضرار واسعة النطاق، جرفت الفيضانات أكثر من 1.6 كيلومتر من الممرات المتجهة شرقاً على الطريق السريع رقم 40 المؤدي إلى شرقي ولاية تينيسي وظل مغلقاً جزئياً أمام حركة المرور حتى وقت قريب.