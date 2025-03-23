زوجة نائب الرئيس الأمريكي تعتزم زيارة جرينلاند

بعد أسابيع من زيارة ابن الرئيس الأمريكي إلى جرينلاند، وسط مخاوف من احتمال استيلاء أمريكا على الإقليم، تردد أن زوجة نائب الرئيس جيه دي فانس تعتزم أيضا زيارة جرينلاند في الأيام المقبلة.

وتعتزم أوشا فانس ومسشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز القيام برحلة مشتركة إلى جزيرة القطب الشمالي النائية والغنية بالموارد، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية ودنماركية.

وطبقا لصحيفة سيرميتسياك التي تصدر في جرينلاند، فإن فانس سيسافر أولا إلى العاصمة نوك، ثم يحضر سباق الزلاجات التقليدية للكلاب في مدينة سيسيميوت، والذي يبدأ في 29 مارس.

وأكدت فيفيان موتزفيلدت، القائمة بأعمال وزيرة خارجية جرينلاند، الزيارة لصحيفة يولاندس بوستن. إلا أنها قالت إنها لا تعرف جدول أو برنامج الرحلة على وجه الدقة.

ولم يتم تأكيد الزيارة بشكل رسمي من قبل الجانب الأمريكي.