القضاء الأمريكي يرفض طلب إيلون ماسك بشأن "أوبن أيه آي"

يواجه إيلون ماسك، تهما بالتورط في شن حملة تشويه ضد شركة "أوبن أيه آي" في وسائل الإعلام استمرت لعدة سنوات.

والحكم هو أحدث تطور في معركة قضائية جارية منذ العام الماضي عندما اتهم ماسك "أوبن أيه آي" بالتخلي عن هدفها التأسيسي المتمثل فيه كونها جهة خيرية بقبول تمويل بمليارات الدولارات من مايكروسوفت بدءاً من 2019 بعد عام من مغادرته مجلس إدارة "أوبن أيه آي"، وأطلق ماسك شركة "إكس أيه آي" في 2023.

وأصدرت قاضية في الولايات المتحدة، حكما بأن إيلون ماسك، يجب أن يواجه مزاعم من جانب "أوبن أيه آي" تفيد بأن هجماته على الشركة الناشئة في المحكمة وفي وسائل الإعلام ترقى إلى "حملة مضايقات لسنوات".

ورفضت القاضية بالمحكمة الجزئية إيفون جونزاليز روجرز، "الثلاثاء"، طلبا من جانب أغنى رجل في العالم بتجاهل الاتهامات، بأنه لجأ للدعاوى القضائية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات في وسائل الإعلام لمحاولة تشويه نجاح "أوبن أيه آي" وذلك بغرض تحقيق استفادة لشركته الناشئة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي "إكس أيه آي".

واتهم إيلون ماسك "آبل" بتفضيل "أوبن إيه آي" ومساعدها للذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" في متجر التطبيقات التابع لها App Store، مهددا الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وكتب الملياردير "الثلاثاء" على صفحته عبر منصة "إكس" "تتصرف آبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى غير "أوبن إيه آي" الوصول إلى المركز الأول في متجر التطبيقات، وهو انتهاك واضح لقواعد المنافسة".

وأضاف أن شركته "إكس إيه آي" التي طورت مساعد الذكاء الاصطناعي "غروك" ستتخذ "إجراء قانونيا على الفور".

يتيح متجر التطبيقات App Stpre تنزيل التطبيقات على أجهزة آبل. تُعد هذه المنصة بالغة الأهمية للناشرين الذين يتطلعون إلى جذب المستهلكين.

تٌبين هذه المنصة للمستخدمين قائمة بأكثر التطبيقات شيوعا عليها راهنا، في فئات مختلفة، استنادا بشكل خاص إلى المراجعات والتقييمات وعدد التنزيلات.

وأثارت اتهامات إيلون ماسك جدلا حادا على "إكس" بين مديري "إكس إيه آي" ومدير "أوبن إيه آي" سام ألتمان.