طائرة "إف-47" الهيمنة الجوية الأمريكية الأكثر تقدماً على الإطلاق





أشعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن مقاتلة "أف 47" الجديدة من مقاتلات الجيل السادس، في حين أبرز نشطاء جملة ترامب التي قال فيها إن المقاتلة الجديدة "تحلق منذ 5 سنوات"، مشيراً إلى إن طائرة "إف-47" ستكون الأكثر تقدماً وقدرة وفتكا على الإطلاق".

لكن السؤال الذي يردده الكثيرون ما مواصفات "أف 47"؟

من المتوقع أن تكون هذه الطائرة أكثر الطائرات المقاتلة تطورًا على الإطلاق، حيث بلغت قيمة عقدها حوالي 20 مليار دولار، والهدف من إنشاء هو التفوق الجوي للحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة في الأجواء.

ستُصمم مقاتلة "أف 47"؟ الجديدة للعمل جنبًا إلى جنب مع الطائرات بدون طيار ذاتية التشغيل، ما يُنشئ نظامًا قويًا للتنسيق بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة.

تصميم إف-47

رغم أنه لم يتم الكشف عن مواصفات الطائرة المقاتلة "إف-47"، فإن ما تسرب أو عرف عن تصميمها أنها ستتميز بالقدرة على التخفي والسرعة والتكنولوجيا المتقدمة. وستُزود بأجهزة استشعار وأنظمة اتصالات مُحسّنة وقدرات حرب إلكترونية مُحسّنة.

وتتوقع القوات الجوية الأمريكية أن تعمل هذه الطائرة في أجواء شديدة التنافس حيث تكون دفاعات العدو قوية.

ستكون هذه الطائرة المقاتلة جزءاً أساسياً من أسطول القوات الجوية المستقبلي.

مقارنةً بطائرة إف-22، ستكون طائرة إف-47 أقل تكلفة وأكثر قدرة على التكيف مع التهديدات المستقبلية.

ستتمتع إف-47 بمدى أطول بكثير، وتقنيات شبحية أكثر تطوراً، وأكثر استدامة، وقابلية للدعم.