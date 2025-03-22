القائمة الكاملة للأسماء التي جردها دونالد ترامب من التصريح الأمني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن إلغاء التصاريح الأمنية لعدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس السابق جو بايدن وأفراد عائلته.

جاء هذا القرار بعد تولي ترامب لفترة رئاسية ثانية في 20 يناير، حيث اتخذ عدة إجراءات تستهدف منتقديه السياسيين وأحيانًا أفراد أسرهم، بما في ذلك سحب التفاصيل الأمنية الفيدرالية الخاصة بهم.

وأوضح ترامب في مذكرة رئاسية نشرها البيت الأبيض أن هذه الخطوة تأتي لأنه "قرر أنه لم يعد من المصلحة الوطنية أن يتمكن هؤلاء الأفراد من الوصول إلى معلومات سرية".

وشملت القائمة أسماء بارزة مثل وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان، ونائبة المدعي العام السابقة ليزا موناكو، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، والمحامي أندرو فايسمان، والعضوة الجمهورية السابقة في مجلس النواب ليز تشيني.

وكان معظم الأفراد المدرجين في القائمة إما من موظفي إدارة بايدن، أو مشاركين في تحقيقات تتعلق بسلوك ترامب، أو من منتقديه العلنيين، على سبيل المثال، قاد المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ قضية تزوير سجلات الأعمال ضد ترامب، بينما عمل فايسمان في فريق التحقيق الخاص بروبرت مولر الذي حقق في الروابط بين روسيا وحملة ترامب الرئاسية عام 2016.

كما أشار ترامب إلى أنه كان ضحية لمؤامرة سياسية، حيث واجه أربع قضايا جنائية قبل انتخابه، أدت إحداها إلى إدانته بتهم تتعلق بتزوير سجلات تجارية. وقد نفى ترامب باستمرار ارتكاب أي مخالفات ويستأنف الحكم.

بالإضافة إلى ذلك، أمر ترامب بإزالة أفراد الأمن المكلفين بحماية بعض الشخصيات، بما في ذلك مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وخبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي.

كما منع ترامب جو بايدن من الاطلاع على إحاطات الاستخبارات اليومية، في خطوة مشابهة لتلك التي اتخذت ضده عام 2021.

واختتم ترامب المذكرة بتوجيهه لكل الإدارات التنفيذية ورؤساء الوكالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي تصاريح أمنية نشطة يحملها الأفراد المذكورون وإيقاف وصولهم إلى المعلومات السرية فورًا.

القائمة كاملة

وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان

نائبة المدعي العام السابقة ليزا موناكو

المحامي مارك زيد

السفير الأمريكي السابق لدى جمهورية التشيك نورمان إيزن

المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس

المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ

المحامي أندرو فايسمان

وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون

ليز تشيني، العضوة الجمهورية السابقة في مجلس النواب

نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس

آدم كينزينجر، عضو مجلس النواب الجمهوري السابق

المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي فيونا هيل

المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي ألكسندر فيندمان

الرئيس السابق جو بايدن وأي فرد آخر من أفراد عائلته