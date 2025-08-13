أمريكا تصنف «جيش تحرير بلوشستان» منظمة إرهابية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف جيش تحرير بلوشستان، وهو جماعة انفصالية باكستانية، منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة أشاد بها مسؤولون باكستانيون، أمس.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن التصنيف يظهر التزام إدارة ترامب بمكافحة الإرهاب.

ويتزامن تصنيف الجماعة وجناحها القتالي، المسؤول عن شن هجمات دموية في إقليم بلوشستان، مع زيارة لقائد الجيش الباكستاني، المارشال عاصم منير، إلى الولايات المتحدة، وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية، عن الترحيب بالخطوة الأمريكية.

وقال رئيس وزراء بلوشستان، سرفراز بوجتي، إن الجماعة وجناها المسلح لطالما سفكا دماء الأبرياء تحت غطاء كاذب من العرق والحقوق.

وأدرجت الولايات المتحدة «جيش تحرير بلوشستان» في قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يجعل دعم هذا التنظيم جريمة في الولايات المتحدة، وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة هذا التنظيم الانفصالي في قائمة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص، في تصنيف يستهدف موارده المالية.

إلى ذلك، قتل 9 جنود باكستانيين على الأقل في هجوم في إقليم بلشوستان، وفق ما أفاد مسؤولون حكوميون. وذكر مسؤول رفيع في منطقة واشك إن عشرات المسلحين هاجموا أبنية حكومية ومركزاً للشرطة ومجمعاً لقوة من حرس الحدود.

وقال المسؤول لفرانس برس مشترطاً عدم الكشف عن هويته، نظراً إلى أنه غير مخول التحدث إلى الإعلام: «هاجم إرهابيون الجيش.. قتل الإرهابيون 9 جنود». كما أعلن الجيش الباكستاني، أمس، أنه قتل 50 متطرفاً على الحدود مع أفغانستان على مدار أربعة أيام. وأفاد الجيش في بيان بأن المتطرفين قُتلوا في عملية بدأت يوم الخميس الماضي في إقليم بلوشستان.